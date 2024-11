Keine Lieferungen mehr? Was Billa-Kunden jetzt wissen müssen

Billa verabschiedet sich vom Lieferdienst in ländlichen Gebieten und setzt auf neue Strategien in Städten und Filialen.

Der Lebensmittelhändler Billa wird ab Dezember 2024 keine Online-Bestellungen mehr in ländlichen Gegenden ausliefern. Laut Rewe, der Muttergesellschaft von Billa, mache das geringe Bestellaufkommen die Zustellung wirtschaftlich nicht tragbar. Die betroffenen Kunden wurden kürzlich per E-Mail über das Ende des Service informiert.

Erweiterung in Ballungsräumen

Während ländliche Gebiete in allen Bundesländern von der Lieferung ausgeschlossen werden, wird der Service in Städten wie Wien, Graz und Salzburg gestärkt. Rewe plant, die Lieferkapazitäten in den beiden „Food Fulfillment Centern“ in Wien-Inzersdorf und Wien-Nord zu erhöhen. Damit sollen deutlich mehr Lieferzeitfenster für die Region Wien und umliegende Städte wie St. Pölten, Mistelbach und Wiener Neustadt verfügbar werden.

Zusammenarbeit mit Foodora intensiviert

Für eine schnelle Zustellung in urbanen Gebieten setzt Billa zunehmend auf die Kooperation mit Foodora. Bereits jetzt wird dieser Service in Städten wie Graz, Linz, Innsbruck und bald auch Salzburg angeboten. Kunden können dabei ihre Bestellungen über die Foodora-App oder -Website aufgeben und innerhalb einer Stunde geliefert bekommen.

Mehr Fokus auf Click & Collect

Als Alternative zur Lieferung wird der Click & Collect-Service in über 145 Billa-Plus-Filialen ausgebaut. Kunden können online einkaufen und ihre Bestellungen bequem an speziellen Abholschaltern in der Filiale abholen. In ländlichen Regionen sollen zudem weitere Billa-Standorte mit diesem Service ausgestattet werden.

Zukunftsaussichten für den Zustelldienst

Rewe schließt eine Rückkehr des Zustelldienstes in ländliche Gebiete derzeit aus. Die Nachfrage in diesen Regionen sei zu gering, um eine kostendeckende Zustellung zu ermöglichen. Die Mitarbeiter in den betroffenen Filialen sollen sich künftig auf andere Aufgaben konzentrieren können, so das Unternehmen auf Nachfragen von 5 Minuten.