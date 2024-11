Sirenenalarm: Frau (23) geriet ins Schleudern und dann gegen Leitschiene

Die Freiwilligen Feuerwehren Velden, Wernberg und Pörtschach wurden heute zu einem Einsatz auf die A2 Südautobahn gerufen. Eine 23-jährige Frau aus Villach-Land, lenkte ihr Auto auf der A2 in Fahrtrichtung Wien. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam sie mit ihrem Auto rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitschiene. Das Auto geriet ins Schleudern und kam auf der Überholspur zum Stillstand. Ein Alkotest verlief negativ, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Verunfallte Person dem Roten Kreuz übergeben

5 Minuten fragte bei der Feuerwehr nach, ein Sprecher des Feuerwehrabschnittes Wörthersee West: „Beim Eintreffen der Feuerwehr war die verunfallte Person bereits aus dem Fahrzeug gerettet und wurde vom Roten Kreuz betreut.“ Laut Information der Feuerwehr touchierte das Auto zuvor zwei Leitschienen und wurde dadurch beschädigt. Die Feuerwehr übernahm in weiterer Folge – wie in solchen Fällen üblich – den Brandschutz. „Die verunfallte Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus gebracht“, so die Feuerwehr abschließend.