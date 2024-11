Versammlung in Graz kann zu starken Verkehrsbehinderungen führen

Versammlung in Graz: Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße wird am Donnerstag ab 16.30 Uhr gesperrt.

Am 21. November 2021

Versammlung in Graz: Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße wird am Donnerstag ab 16.30 Uhr gesperrt.

Am Donnerstag, dem 21. November 2024, müssen Autofahrer in Graz mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Grund? Eine geplante Versammlung wird zwischen 16.30 und 20.30 Uhr die Conrad-von-Hötzendorf-Straße sowie angrenzende Straßen lahmlegen. Die Teilnehmer der Versammlung werden sich gegen 16.30 Uhr am Griesplatz versammeln und ab etwa 17 Uhr über die Zweiglgasse, Augartenbrücke und Grazbachgasse bis zur Conrad-von-Hötzendorf-Straße ziehen. Dort wird gegen 18.30 Uhr die Abschlusskundgebung abgehalten.

Sperren entlang der gesamten Route

Die Polizei wird während des gesamten Zuges die Verkehrsführung entlang der Marschroute sperren. Besonders betroffen sind die Conrad-von-Hötzendorf-Straße sowie die umliegenden Straßen. „Die Grazer Polizei appelliert, die stark befahrende Conrad-von-Hötzendorf-Straße morgen zwischen 17 Uhr und 18 Uhr zu meiden“, wird abschließend mitgeteilt.