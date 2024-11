Windkraft: Erster Appell von LH Kaiser

In einem Blog, zu lesen auf kaiser-peter.at, empfiehlt er, mit Nein zum Verbot von Windkraft zu stimmen. Er selbst werde ebenfalls so abstimmen. Kaiser wörtlich: „Ich jedenfalls werde mit einem Nein abstimmen – einem deutlichen Nein gegen das geforderte Totalverbot.“

Kaiser: „Keinesfalls die Rede vom Zupflastern der schönen Kärntner Landschaft“

Mit Kritikern der Windkraft geht der Landeshauptmann durchaus hart ins Gericht. Von einem „Zupflastern der schönen Kärntner Landschaft“ und der „Zerstörung unserer einzigartigen Almen“ sei keinesfalls die Rede. Kaiser nennt auch Zahlen. 46 Windräder seien in Kärnten genehmigt oder im Genehmigungsverfahren, 14 Windräder seien in Betrieb. Maximal doppelt so viele sollen es im Endausbau sein, verspricht der Landeshauptmann. Und diese würden auch nicht wahllos auf Kärnten verteilt, sondern in klar definierten Gebieten zusammengefasst werden.

Zum Ankreuzen: Für oder gegen Windkraft?

Warum das? „Das vorhandene Windkraftpotenzial beschränkt sich auf wenige Regionen in Kärnten und nur auf sieben Gemeinden“. Der LH nennt Friesach, Metnitz, Hüttenberg, Reichenfels, Lavamünd, Preitenegg und St. Georgen im Lavanttal. Landeshauptmann Kaiser: „Das Schreckgespenst von Hunderten Windrädern wird durch die vorhandenen natürlichen Gegebenheiten widerlegt.“ Die Wirtschaft und der steigende Energieverbrauch würden die Windkraft benötigen, ist zu lesen. Denn vor allem im Winter müssten, so der LH, große Mengen von Strom aus fossilen Energieträgern wie Erdöl, Kohle oder auch Atomstrom teuer importiert werden. Mit einem Nein zum Verbot würde man sich für erneuerbare Energien aussprechen. Das ist ja das Kuriose an dieser Volksbefragung: Wenn man für Windkraft ist, muss man mit NEIN abstimmen. Ist man gegen Windkraft muss man JA ankreuzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 12:58 Uhr aktualisiert