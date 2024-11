Klagenfurter Stadtwappen für Buchhandlung Haček

Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1952 zurück, als der Slowenische Kulturverband die Buchhandlung „Naša knjiga – Unser Buch“ in der Wulfengasse eröffnete. Diese wurde später in das Unternehmen Drava integriert. Von Anfang an war die Buchhandlung ein wichtiger Ort für slowenische Belletristik, Fachliteratur und deutschsprachige Werke. Im Jahr 1975 übersiedelte die Buchhandlung in die Paulitschgasse 5-7 und führt seit 2003 den Vereinsnamen Haček – bücher.sprachen.kulturn/knjige.jeziki.kulture.

Scheider: „Buchhandlung ist ein Kultureller Leuchtturm“

„Die Buchhandlung Haček ist ein kultureller Leuchtturm für Klagenfurt. Sie verbindet Sprach- und Kulturräume und fördert den Dialog und die Verständigung. Ihre Auszeichnung mit dem Stadtwappen ist Ausdruck unserer Anerkennung für diese wertvolle Arbeit,“ betont Bürgermeister Christian Scheider.

Lesungen, Präsentationen und kultureller Austausch

Die Buchhandlung Haček ist mehr als ein Ort des Buchverkaufs – sie ist ein Zentrum für Lesungen, Präsentationen und kulturellen Austausch. Ihr Sortiment umfasst die Werke slowenischer Verlage wie Drava, Hermagoras und Wieser sowie Literatur über Slowenien und den Alpen-Adria-Raum in mehreren Sprachen. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf Minderheitenliteratur, Interkulturalität und einem umfangreichen Angebot an Lehrbüchern in slowenischer, italienischer und kroatischer Sprache. Besonders hervorzuheben ist die Kinderbuchabteilung, die als eine der größten in Kärnten gilt.

2023: Österreichischer Buchhandlungspreis

Der langjährige Geschäftsführer Hanzi Mlečnik und sein Team, bestehend aus Roswitha Ogris, die seit 1986 für die Schulbuchaktion verantwortlich ist, sowie Mag. Hanka Guckuk, die seit 2018 die slowenische Abteilung betreut, prägen die Buchhandlung mit ihrem Engagement. Haček ist auch bei Veranstaltungen im Bereich der Gedenk- und Erinnerungskultur stets präsent. Im Jahr 2023 erhielt die Buchhandlung den österreichischen Buchhandlungspreis und wurde zur Buchhandlung des Jahres gekürt. Die Verleihung des Klagenfurter Stadtwappens würdigt die langjährige kulturelle und sprachliche Vermittlungsarbeit, die weit über die Grenzen der Stadt hinauswirkt.