Bombendrohungen in Ã–sterreich: 20-jÃ¤hriger Schweizer in der ZwickmÃ¼hle

Das Verfahren gegen einen Schweizer Verdächtigen läuft parallel in Österreich und der Schweiz. Die Ermittler überprüfen sichergestellte elektronische Geräte, die mit den Bombendrohungen in Verbindung stehen.

Das Verfahren gegen einen Schweizer Verdächtigen läuft parallel in Österreich und der Schweiz. Die Ermittler überprüfen sichergestellte elektronische Geräte, die mit den Bombendrohungen in Verbindung stehen.

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hat ein Verfahren gegen einen 20-jährigen Schweizer eingeleitet, der im Zusammenhang mit einer Serie von Bombendrohungen in Österreich verdächtigt wird. Der Mann wurde Mitte Oktober in der Schweiz festgenommen, aber schnell wieder freigelassen. Die Ermittlungen in Österreich laufen ebenfalls weiter. Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, bestätigte diese Entwicklungen in einem Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“.

27 Bombendrohungen in Österreich: Ein landesweiter Schock

Die Drohungen, die ab dem 30. September verzeichnet wurden, betrafen insgesamt 27 Institutionen, darunter Bahnhöfe, Schulen und Einkaufszentren in ganz Österreich. In einigen Fällen führten die Drohungen zu groß angelegten Polizeieinsätzen und Evakuierungen. Alle Drohungen wurden per E-Mail übermittelt.

Schweizer Behörden übernehmen: Auswertung elektronischer Geräte

Die schweizerischen Behörden haben auch ein internes Verfahren eingeleitet, das die Ereignisse in Österreich mit einbezieht. Dabei werden unter anderem elektronische Geräte ausgewertet, die im Zusammenhang mit den Drohungen sichergestellt wurden. Da der Verdächtige Schweizer Staatsbürger ist, kann er nicht nach Österreich ausgeliefert werden, es sei denn, er stimmt einer Auslieferung zu – was bisher nicht der Fall ist.

Ermittlungen über Grenzen hinweg: Zusammenarbeit zwischen Österreich und Schweiz

Die Ermittlungen werden in beiden Ländern fortgesetzt, da der Austausch zwischen den Behörden hilft, den Fall effizient zu bearbeiten. Die Staatsanwälte in Österreich und der Schweiz stehen in ständigem Kontakt, um die Ermittlungen voranzutreiben. Ein Rechtshilfeverfahren wurde eingeleitet, und sobald die Auswertung der elektronischen Geräte abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse auch den österreichischen Behörden übermittelt. (APA/red. 20. 11. 24)