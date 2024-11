Frontalcrash mit Polizeiauto: Mann (39) bewusstlos im Wrack eingeklemmt

Ein 39-jähriger Österreicher fuhr am 19. November 2024 gegen 21.35 Uhr, mit seinem Auto auf der Ehrwalder Straße (L187) von Ehrwald kommend in Richtung Lermoos. Plötzlich geriet er ins Schleudern und kollidierte auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem Dienstfahrzeug einer entgegenkommenden Polizeistreife mit zwei Polizeibeamten.

Auto in angrenzendes Feld geschleudert

Der Wagen des 39-Jährigen kam nach dem Zusammenstoß im angrenzenden Feld unterhalb der L187 auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und war nicht ansprechbar. Er wurde von Einsatzkräften aus dem Unfallwrack geborgen. Das Dienstfahrzeug blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Alle drei am Unfall beteiligten Personen wurden verletzt. Der 39-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber nach der Erstversorgung in das Unfallklinikum nach Murnau geflogen. Die am Unfall beteiligten Polizisten im Alter von 28 und 39 Jahren wurden von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

An den Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Lermoos mit fünf Fahrzeugen und 30 Kräften, die freiwillige Feuerwehr Ehrwald mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften, zwei Rettungswägen mit zahlreichen Sanitätern, der Einsatzleiter der Rettung, ein Rettungshubschrauber sowie zwei Polizeistreifen.