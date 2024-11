Auszeichnung: Florianis erhalten Katastropheneinsatzmedaillen

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurden am gestrigen Dienstag Katastropheneinsatzmedaillen an Kärntner Feuerwehrfrauen und -männer verliehen. Die Auszeichnung erfolgte durch den Katastrophenschutzreferenten des Landes Kärnten, Landesrat Daniel Fellner, und Landesrat Sebastian Schuschnig.

Fellner: „Auszeichnung ist nicht nur der sichtbare Dank“

In seinen einleitenden Worten verwies Fellner auf die zahlreichen Katastrophenereignisse der letzten Jahre: „Wir erleben leider immer wieder hautnah, was es heißt, von Naturkatastrophen betroffen zu sein. In solchen Extremsituationen kommt man an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Umso wichtiger ist der Zusammenhalt. Und dieses Füreinander da sein, ohne zu zögern, ist es, was euch alle auszeichnet. Ihr rückt aus, wenn es notwendig ist. Und das oft trotz eurer eigenen Verpflichtungen. Dieses selbstlose Tun, ist es, was ich heute wertschätzen möchte.“ Und Fellner weiter: „Diese Auszeichnung ist nicht nur der sichtbare Dank für unsere Wertschätzung, sondern auch ein Symbol der Bitte, weiterzumachen.“

Schuschnig: „Zeichen der aufrichtigen Dankbarkeit“

Auch Landesrat Schuschnig betonte, dass „diese Auszeichnung ein Zeichen der aufrichtigen Dankbarkeit ist. Unsere Feuerwehrfrauen und -männer sorgen ehrenamtlich für die Sicherheit der Kärntnerinnen und Kärntner und riskieren dabei oft ihr eigenes Leben, um weiteren Schaden abzuwehren. Für diesen unermüdlichen Einsatz, ihren Mut, den Zusammenhalt und die Bereitschaft, in Extremsituationen anderen zu helfen, setzen wir heute ein Zeichen der tiefsten Dankbarkeit und höchsten Wertschätzung.“

Fellner betont Wichtigkeit des Ehrenamts

Katastrophenschutzreferent Fellner bedankte sich stellvertretend für die Kärntner Bevölkerung. „Ihr habt euch im Einsatz um die Sicherheit der Kärntner Bevölkerung verdient gemacht.“ Weiteres, betonte er die Wichtigkeit des Ehrenamts. „Ihr seid in täglicher Bereitschaft, anderen zu helfen und das in eurer Freizeit, das soll heute keine Selbstverständlichkeit sein.“ Für Fellner ist der Katastropheneinsatz die „Königsdisziplin“.

Diese Feuerwehren wurden ausgezeichnet

Mit den Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen in Silber und Bronze ausgezeichnet wurden Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg, Lavamünd, Granitztal, Tiffen, Pöllan, Feistritz an der Drau, Tainach, Stein im Jauntal sowie Mitglieder des Landesfeuerwehrverbandes Kärnten.

Verleihung erfolgte in drei Stufen

Die Kärntner Katastropheneinsatzmedaille wird in drei Stufen verliehen: in Gold für besondere Leistungen im Katastropheneinsatz, in Silber für mindestens fünf Katastropheneinsätze und in Bronze für mindestens drei Katastropheneinsätze. Unter „Einsatz“ wird ein Großschadensereignis verstanden, bei dem mindestens der behördliche Bezirkskrisenstab einberufen worden ist.

©LPD Kärnten/Bauer | Am Foto: LR Daniel Fellner

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 14:38 Uhr aktualisiert