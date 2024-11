Beliebtes Kult-Lokal in Villach macht vorerst dicht

Zur weiteren Belebung des Stadtzentrums realisiert die Stadt Villach gemeinsam mit privaten Investoren ein neues Marktviertel auf dem Kaiser-Josef Platz. Im Rahmen der Umbauarbeiten soll dort auch eine neue Markthalle entstehen. Dafür wird das bestehende Gebäude durch einen Neubau ersetzt. Allerdings handelt es sich genau um jenes, in dem sich bislang auch das Traditionslokal „Stern“ befand.

Villacher „Stern“ seit 31. Oktober geschlossen

„Gespräche mit der Stadt haben ergeben, dass es sich nicht mehr auszahlt, jetzt noch in die Räumlichkeiten zu investieren. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, unser Lokal vorübergehend zu schließen“, erklärt Geschäftsführer Andreas Mörtl gegenüber 5 Minuten. Am 31. Oktober 2024 wurde eine letzte, große Abschiedsparty gefeiert. Seitdem hat das beliebte Wirtshaus geschlossen.

©5 Minuten Am 31. Oktober 2024 hat das Stern in Villach geschlossen.

Wiedereröffnung mit neuem Konzept

Sobald das neue Marktgebäude steht, wollen die Betreiber aber wiedereröffnen. „Geplant ist, aus dem alten Fortgehlokal ein schickes Marktcafé zu machen, das tagsüber und nicht mehr bis 2 Uhr nachts offen hat“, so Mörtl. Die Gründe für das neue Konzept seien vielfältig: „Zum einen ist das Nachtleben in Villach nicht mehr das, was es einmal war“, betont der Gastronom. Zum anderen wolle man auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter achten: „Nicht jeder will nachts oder an Wochenenden arbeiten.“ Auch er selbst sei nicht mehr der Jüngste, schmunzelt der Betreiber gegenüber 5 Minuten. Die Freude über die Pläne der Stadt sind dementsprechend groß: „Ich persönlich finde es wichtig, dass neue Impulse am Kaiser-Josef-Platz gesetzt werden und eine Begegnungszone entsteht, in der man sich gemütlich zum Einkaufen, Kaffee trinken und in der Sonne sitzen treffen kann“, betont er abschließend.