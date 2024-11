Traurige Bilanz: Acht Verkehrstote innerhalb einer Woche in Österreich

In der vergangenen Woche kamen in Österreich acht Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Im Zeitraum vom 1. Jänner bis zum 17. November 2024 kamen auf Österreichs Straßen insgesamt 317 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Allein in der vergangenen Woche endeten sechs schwere Verkehrsunfälle tragisch: Dabei verloren vier Autofahrer, zwei Mitfahrer, ein Fußgänger und ein Klein-Lkw-Lenker ihr Leben.

Drei Tote bei Unfall in Niederösterreich

Ein besonders schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, dem 15. November 2024, im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich. Ein 30-jähriger ungarischer Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Baum. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt fünf Personen. Der Lenker sowie zwei Mitfahrer im Alter von 29 und 39 Jahren, ebenfalls ungarische Staatsbürger, erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Zwei Insassen schwer verletzt

Zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, befinden sich jedoch außer Lebensgefahr. Die Landesstraße war für rund drei Stunden gesperrt, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben wurde. Wir haben darüber berichtet.

Verkehrstote in ganz Österreich

Am vergangenen Wochenende, vom 15. bis 17. November, verloren insgesamt fünf der acht tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmer in Österreich ihr Leben. Vier Personen starben auf Landesstraßen L, drei auf Landesstraßen B und eine auf einer Gemeindestraße. Nach Bundesländern betrachtet, gab es in Niederösterreich vier Verkehrstote, in Oberösterreich zwei, sowie jeweils einen in Salzburg und Wien.

Hauptursachen für Unfälle

Zu den vermuteten Hauptursachen der Unfälle zählten in zwei Fällen Unachtsamkeit oder Ablenkung, in jeweils einem Fall Fehlverhalten eines Fußgängers, nichtangepasste Geschwindigkeit, Übermüdung und eine Vorrangverletzung. Vier der Opfer waren ausländische Staatsangehörige. Außerdem handelte es sich bei drei der tödlichen Unfälle um Alleinunfälle und zwei der Verunglückten hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt.