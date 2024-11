Veröffentlicht am 20. November 2024, 15:06 / ©Holding Graz/Lupi Spuma

Wie die Grazer Holding am heutigen Mittwoch, 20. November 2024, bekanntgibt, muss die Haltestelle UNI/Beethovenstraße der Linien 31, 39, N1 und N2 Richtung stadteinwärts ab morgen, Donnerstag 21. November 2024 ab 4.30 Uhr, bis voraussichtlich Ende April 2025 verlegt werden. Grund dafür sind die fortschreitenden Arbeiten der Sanierung der Elisabethstraße.

Ersatzhaltestellen bereits eingerichtet

Betroffen sind die Linien 31, 39 (am Abend) und die N2. „Ersatzweise kann die Haltestelle UNI/Mensa in Richtung stadteinwärts genutzt werden“, heißt es von Seiten der Holding weiter. Anstelle der Linie N1 könne ersatzweise die Haltestellen Tegetthoffplatz oder Maiffredygasse genutzt werden. Die Haltestellenauflassung UNI/Beethovenstraße in Richtung stadtauswärts ist mit Donnerstag, 21. November 2024, ab 4.30 Uhr aufgehoben.