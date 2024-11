Grazerin wegen Tierquälerei gesucht: Betrugsvorwurf im Burgenland

In einer ungarischen Gemeinde wurden zahlreiche Hundekadaver entdeckt. Die Betreiberin des „Höllen-Hofs“, auf dem die toten Tiere gefunden wurden, ist eine Grazerin, nach der derzeit gefahndet wird. Mehr dazu hier: Hundekadaver am „Höllen-Hof“ gefunden: Jetzt wird nach Grazerin gefahndet.

Grazerin beging gewerbemäßigen Betrug in Österreich

Die Grazerin, die in Ungarn wegen Tierquälerei gesucht wird, ist auch in Österreich mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Im Dezember 2023 wurde gegen die Frau von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt ein Strafantrag wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs im Zusammenhang mit dem Verkauf von Hunden eingebracht. Da sie jedoch nicht zur Hauptverhandlung am Landesgericht erschien, wurde eine Personenfahndung eingeleitet, wie die APA am Mittwoch berichtete.

Tierquälerei in Ungarn

Die Grazerin soll in Ungarn mehrere Höfe betrieben haben, auf denen sie Hunde gezüchtet haben soll. Diese mussten unter völlig unwürdigen Bedingungen leben, und Tierschützer berichteten von zahlreichen toten kleinen Hunden. Wegen dieser Vorwürfe wird sie nun auch wegen Tierquälerei per Haftbefehl gesucht. Vom Landesgericht Eisenstadt liegt eine Personenfahndung vor, da sie zu ihrer Hauptverhandlung nicht erschienen ist

Fahndung im Burgenland

Im Landesgericht Eisenstadt liegt eine Personenfahndung vor, da sie zu ihrer Hauptverhandlung nicht erschienen ist. Von der Staatsanwaltschaft wird ihr schwerer gewerbsmäßiger Betrug in 53 Fällen vorgeworfen, wobei der Schaden über 5.000 Euro beträgt. In 49 Fällen soll sie falsche Angaben über den Gesundheitszustand der Welpen gemacht haben, während sie in vier Fällen die Reinrassigkeit der Tiere fälschlicherweise behauptete. Zuständig ist die Staatsanwaltschaft Eisenstadt, da die Hunde teilweise im Burgenland zum Verkauf angeboten wurden. (APA/Red. 20.11.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 15:16 Uhr aktualisiert