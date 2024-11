Wintereinbruch: Wo in Österreich am meisten Schnee gefallen ist

Die aktuelle Kaltfront hat Österreich fest im Griff – und vor allem die höher gelegenen Regionen erhielten erhebliche Neuschneemengen. Die eisigen Temperaturen und winterlichen Bedingungen in weiten Teilen des Landes bereiten die Österreicher auf die Weihnachtszeit vor. Auf Nachfrage von 5 Minuten teilte ein Experte von GeoSphere Austria die neuesten Informationen zu den Neuschneemengen in Österreich.

Pitztaler Gletscher: 42 cm Schnee innerhalb von zwölf Stunden

Am Pitztaler Gletscher, in Tirol, wurde auf 2.864 Metern die größte Neuschneemenge mit 42 cm verzeichnet. Dort lag vor rund zwölf Stunden noch eine Schneehöhe von 16 cm. Auch in Vorarlberg in Lech am Arlberg, auf 1.440 Metern Höhe, wurden 29 cm gemessen. Das ist ebenfalls ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vortag.

Schnee in tieferen Lagen: Auch Sulzberg und Katschberg betroffen

In Vorarlberg, am Sulzberg, ist der Schnee sogar bis auf 1.014 Meter heruntergekommen, wo vor zwölf Stunden noch kein Schnee zu sehen war. Seitdem fielen dort 8 cm. In Kärnten gab es am Katschberg innerhalb der letzten sechs Stunden einen Zuwachs von 5 cm, was die Schneehöhe stabil hielt. Besonders interessant: Der Sonnblick in Salzburg, auf 3.100 Metern, meldete in den letzten 12 Stunden einen Anstieg von 28 cm – vor 12 Stunden waren dort noch 1 cm gemessen worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 16:03 Uhr aktualisiert