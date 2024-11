Brand in U-Bahn: Schienenersatzverkehr ab Donnerstag eingerichtet

Am frühen Dienstagabend brach in einem Sonderzug der Wiener U1 ein Brand aus. Mehr dazu in diesem Artikel: U-Bahnstörung nach Feuer an U1-Sonderzug in Wien. Der Vorfall ereignete sich zwischen den Stationen Südtiroler Platz und Taubstummengasse, wobei der Zug zu diesem Zeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs war. Die Fahrerin reagierte schnell, leitete die Rettungsmaßnahmen ein und verließ den Zug. Laut den Wiener Linien zog sie sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und erhält nun psychologische Betreuung. Eine weitere Mitarbeiterin wurde ebenfalls medizinisch versorgt.

Mitarbeiter im Einsatz zur Wiederherstellung der U1-Linie

Die U1-Linie bleibt mehrere Tage teilgesperrt. Die Mitarbeiter der Wiener Linien sind seit über 20 Stunden ununterbrochen im betroffenen Abschnitt im Einsatz. Derzeit konzentrieren sie sich auf die Aufräumarbeiten, wobei die Feuerwehr beim Abtransport des Zuges unterstützt. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss aufwendig abgeschleppt werden. Dabei müssen Fahrzeugteile gesichert werden, und das Aufladen auf das Sonderfahrzeug erfordert präzise Millimeterarbeit. Fünf der leicht verletzten Kollegen konnten bereits in häusliche Pflege entlassen werden. Die 25-jährige Fahrerin erhält weiterhin medizinische und krisenpsychologische Betreuung.

Schienenersatzverkehr ab 21. November

Ab morgen, dem 21. November 2024, Betriebsbeginn, richten die Wiener Linien einen Schienenersatzverkehr ein. Die Linie D wird bis zum Reumannplatz verlängert. Zudem können die Linien 1 und O als Alternative genutzt werden. Der Nachtverkehr der U2Z endet nicht mehr bei der Oper oder Karlsplatz, sondern wird ebenfalls bis zum Reumannplatz geführt. Mit diesen Maßnahmen bleiben die Stationen Karlsplatz, Schwedenplatz und Reumannplatz weiterhin angebunden.