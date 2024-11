Verletzt: Fußgängerin von Auto erfasst

In Freistadt wurde am 20. November eine Fußgängerin vom Auto erfasst und dabei verletzt.

Am 20. November 2024 gegen 6 Uhr wollte eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Freistadt vor einem Haus in Pregarten aus einer Parklücke ausparken. Zu diesem Zeitpunkt überquerte eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Freistadt die Fahrbahn vom Gehsteig. Die Lenkerin übersah offenbar die Fußgängerin und erfasste sie mit ihrem Auto. Die 60-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am Fuß zu. Sie wurde von der Rettung Pregarten versorgt und in ein Krankenhaus in Linz gebracht.