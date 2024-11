Schlangenhaus am Faaker See: Neue Sichtung sorgt für Wirbel

Die Sichtung einer heimischen Schlingnatter sorgte erneut für Wirbel in Drobollach am Faaker See.

Die Sichtung einer heimischen Schlingnatter sorgte erneut für Wirbel in Drobollach am Faaker See.

Im Juli 2024 machte die Polizei einen schockierenden Fund. Mitten im Tourismusgebiet Faaker See wurden 35 Schlangen in einer verwahrlosten Unterkunft in Drobollach entdeckt, darunter auch eine giftige Levanteotter. Viele Anrainer halten seitdem Abstand von der Liegenschaft, die auch als das „Schlangenhaus“ betitelt wird.

©Reptilienzoo Happ Auch eine Levanteotter wurde im Juli 2024 in einem Haus am Faaker See gefunden.

Nächster Schlangenfund am Faaker See?

Vor gut einem Monat wurde nun unweit des Hauses erneut ein Reptil entdeckt. „Eine harmlose Schlingnatter“, wie Schlangenexpertin Helga Happ vom Reptilienzoo Happ gegenüber 5 Minuten bestätigt. Diese ist in Kärnten heimisch und vollkommen ungefährlich. „Eigentlich ist sie sogar nützlich, denn sie frisst Mäuse und auch Kreuzottern“, so Happ. Generell müsse man sich nicht mehr fürchten, einer exotischen Schlange am Faaker See zu begegnen. Immerhin sei es längst zu kalt für sie.

Happ: „Exoten kennen den Winter nicht“

„Anders als unsere heimischen Schlangen, kennen die Exoten den Winter nicht. Sobald es kalt wird, verstecken sie sich unter Blättern oder Moos“, erläutert Happ. Im Gegensatz zu heimischen Schlangen, die bis zu 80 Zentimeter unter die Erde und damit unter die Frostgrenze kriechen. „Im Frühjahr kommen die Heimischen dann wieder zum Vorschein, während die Exoten längst erfroren sind“, so die Schlangenkennerin. Ihr Zoo fungiert übrigens als Reptilien-Auffangstation des Landes Kärnten. Gibt es also wirklich mal ein Problem mit Schlangen, könnt ihr direkt die Notrufnummer des Reptilienzoos wählen.