Sicherstellung von Handys und Laptops: ÖVP und Grüne bringen Entwurf ein

Für die Neuregelung der vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) zum 1. Januar 2025 aufgehobenen Regelungen zur Sicherstellung von Datenträgern wie Handys und Laptops zeichnet sich eine Lösung ab. Am Mittwoch, dem 20. November 2024, brachten die ÖVP und die Grünen einen gemeinsamen Antrag im Nationalrat ein. Da die beiden Parteien keine Mehrheit besitzen, ist für einen Beschluss im Dezember die Zustimmung der FPÖ oder SPÖ erforderlich. Letztere hat bereits vorsichtig ihre Zustimmung signalisiert.

Aufhebung der Regelungen zur Sicherstellung von Datenträgern ab 2025

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres entschied der Verfassungsgerichtshof (VfGH), dass die derzeitige Regelung zur Sicherstellung von Datenträgern gegen das Recht auf Privatleben sowie das Datenschutzgesetz verstößt. Aus diesem Grund werden die entsprechenden Bestimmungen Anfang 2025 aufgehoben. Dies betrifft nicht nur die Sicherstellung von Handys und anderen elektronischen Datenträgern, sondern bedeutet, dass ohne eine neue Regelung ab dem 1. Januar keine Gegenstände mehr zu Beweiszwecken sichergestellt werden dürften. Der Grund dafür ist das Fehlen spezieller Bestimmungen für die Sicherstellung elektronischer Datenträger, weshalb der VfGH die gesamten Regelungen zur Sicherstellung aufgehoben hat.

Verwertung von Zufallsfunden bleibt möglich

Seitdem läuft das Ringen um eine Neuregelung. Anfangs konnten sich die Regierungsparteien ÖVP und Grüne nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen. Mittlerweile haben die beiden Parteien jedoch die Mehrheit im Nationalrat verloren. Der jetzige Entwurf entspricht größtenteils den bereits vor Wochen diskutierten Regelungen. Es scheint jedoch keine Trennung mehr bei der Aufbereitung und Auswertung von Datenträgern zu geben, und die Staatsanwaltschaft bleibt weiterhin die leitende Instanz im Verfahren. Zwar wird die Entdeckung von Zufallsfunden eingeschränkt (nur mit gerichtlicher Bewilligung), ihre Verwertung bleibt jedoch weiterhin möglich.

Strengere Regeln und mehr Rechte für Betroffene

Insgesamt wird die Regelung zur Sicherstellung von Datenträgern deutlich komplexer und erfordert von den Staatsanwaltschaften einen höheren Aufwand, was sich bereits im Umfang der Änderungen zeigt. Neben der vom VfGH geforderten gerichtlichen Kontrolle enthält der Entwurf unter anderem strengere Begründungspflichten sowie die Vorgabe, die Datensuche auf bestimmte Kategorien, Inhalte und Zeiträume zu beschränken. Darüber hinaus erhalten betroffene Personen erweiterte Einsichtsrechte.

Novelle: Akteneinsicht und Verfahrenstrennung für Beschuldigte

Die geplante Novelle betrifft nicht nur die Regelungen zur Sicherstellung von Handys, sondern sieht auch weitere Änderungen in der Strafprozessordnung vor. So sollen Opfer künftig die Möglichkeit erhalten, gegen eine Anzeigenrücklegung vorzugehen. Ihnen wird – ebenso wie den Beschuldigten – von Anfang an Akteneinsicht gewährt, und nicht erst nach der formellen Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Zudem erhalten Beschuldigte das subjektive Recht, die Trennung von Verfahren zu beantragen.

Zadic und Edtstadler streichen Erfolge hervor

In Aussendungen verwiesen sowohl Justizministerin Alma Zadic (Grüne) als auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) auf die komplexen Verhandlungen. „Ich freue mich, dass die ÖVP nach vielen Monaten intensiver Verhandlungen einlenkt und ihre staatspolitische Verantwortung wahrnimmt“, so Zadic. „Eine Neuregelung zur Sicherstellung von Handys und zum Schutz der Beschuldigtenrechte ist dringend notwendig, darauf weise ich seit Jahren hin“, meinte Edtstadler.

Staatsanwaltschaft bleibt zuständig

Beide betonten die für sie entscheidenden Punkte: Zadic hob hervor, dass „die Staatsanwaltschaften weiterhin ohne Einschränkungen gegen Korruption und organisierte Kriminalität ermitteln können und Herrinnen des Verfahrens bleiben“. Es werde weder eine Regelung eingeführt, die nur der Polizei oder in bestimmten Fällen den Gerichten erlaubt, die Aufbereitung von beschlagnahmten Datenträgern wie Handys durchzuführen, noch würden Zufallsfunde eingeschränkt. Edtstadler wies auf die Nichtigkeitssanktionen hin, die greifen, wenn die Auswertungsergebnisse aus Ermittlungsmaßnahmen stammen, die nicht rechtmäßig angeordnet oder genehmigt wurden. Zudem nannte sie die erhöhten Begründungspflichten für die Staatsanwaltschaft.

SPÖ signalisiert vorsichtige Zustimmung

Zuvor war die SPÖ mit einem eigenen Antrag vorangeschritten, der eine minimalistische Lösung für die Handy-Sicherstellung vorsah. Eine umfassendere Reform der Strafprozessordnung sollte dann im Rahmen der laufenden Regierungsverhandlungen behandelt werden.

Zuversicht auf Beschluss basierend auf ÖVP/Grünen-Entwurf

Nun hat die SPÖ jedoch entschieden, diesen Antrag nicht weiter einzubringen. Laut einer Stellungnahme aus dem SPÖ-Klub gegenüber der APA zeigt man sich zuversichtlich, dass auf Basis des Antrags von ÖVP und Grünen ein Beschluss zustande kommen wird. Die für die SPÖ wichtigen Punkte, wie die Möglichkeit der Verwertung von Zufallsfunden und die Rolle der Staatsanwaltschaften, seien in diesem Entwurf enthalten. Änderungsbedarf sieht man lediglich bei den Fristen, was jedoch im Ausschuss geklärt werden könne.

Staatsanwälte sehen „politischen Kompromiss“

Elena Haslinger, Präsidentin der Vereinigung der österreichischen Staatsanwälte, bezeichnete den Entwurf als „Ergebnis eines politischen Kompromisses“. „Damit wird man arbeiten können“, sagte sie, wies jedoch darauf hin, dass ein erheblicher Mehraufwand für die Staatsanwaltschaften zu erwarten ist. Dieser resultiere aus den erhöhten Begründungspflichten sowie den neuen Verständigungs- und Löschpflichten.

Kurze Vorbereitungszeit für komplexe Neuregelungen

Haslinger äußerte, dass nicht alle Punkte des Entwurfs den Erwartungen der Staatsanwälte entsprechen. Besonders kritisch sehe man das subjektive Recht der Beschuldigten auf Verfahrenstrennung, vor allem wegen der zu erwartenden zahlreichen Einsichtsanträge von ehemals Beschuldigten. Eine weitere Herausforderung stelle die kurze Vorbereitungszeit für die komplexe Neuregelung der Handy-Sicherstellung dar. (APA/Red; 20.11.2024)