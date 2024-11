Flucht scheitert: 23-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Am 19. November wurde in Favoriten ein mutmaßlicher Ladendieb festgenommen.

Am 19. November wurde in Favoriten ein mutmaßlicher Ladendieb festgenommen.

Veröffentlicht am 20. November 2024, 16:42 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Am 19. November 2024, gegen 14.20 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Taubstummengasse eine Amtshandlung wegen eines mutmaßlichen Ladendiebstahls in der Favoritenstraße durch. Dabei entdeckten sie beim Tatverdächtigen mehrere mutmaßlich gestohlene Bankkarten sowie Kleidungsstücke, an denen noch Diebstahlssicherungen angebracht waren. Es stellte sich heraus, dass der 23-jährige Slowake mit den entwendeten Bankkarten bereits mehrfach Zahlungen über die NFC-Funktion durchgeführt haben soll.

Tatverdächtiger stößt Beamten gegen Wand

Nachdem der Tatverdächtige vorläufig festgenommen wurde, versuchte er während des Transports vom Polizeirevier zum Arrestantenwagen zu flüchten, indem er einen Beamten gegen eine Wand stieß. Der Fluchtversuch konnte jedoch von anderen Polizisten erfolgreich vereitelt werden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt überstellt. Zu den Vorwürfen gab der 23-Jährige keine Stellungnahme ab.