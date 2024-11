535 Anrufe ohne Antwort: Belästiger aus dem Burgenland in Haft

in 4 Monaten

Veröffentlicht am 20. November 2024, 16:51 / ©KK

Pinzgauer Polizisten haben nun einen Fall von beharrlicher Verfolgung aufgeklärt. Seit Anfang August dieses Jahres wurde eine 65-jährige Frau aus dem Pinzgau wiederholt von einem unbekannten Anrufer belästigt. Täglich erhielt sie bis zu 83 Anrufe, bei denen der Anrufer jedoch nie ein Wort sagte. Durch umfangreiche Ermittlungen konnten die Beamten den 40-jährigen Mann aus Burgenland als Täter identifizieren.

Mann bereits wegen ähnlicher Taten angezeigt

Dieser war bereits mehrfach wegen ähnlicher Straftaten angezeigt worden. Das Landesgericht Eisenstadt erließ daraufhin einen Haftbefehl, und der Mann wurde in eine Justizanstalt überstellt. In den vier Monaten, in denen er die Frau belästigte, konnte ihm insgesamt 535 Anrufe nachgewiesen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 17:09 Uhr aktualisiert