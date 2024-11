Falsche Papiere: Serbe (48) täuscht kroatische Herkunft vor

Am 19. November 2024, gegen 10.45 Uhr, wurde eine Magistratsmitarbeiterin in Wien-Brigittenau misstrauisch, als sie im Rahmen der Anmeldung eines neuen Hauptwohnsitzes die vorgelegten Dokumente des Antragstellers prüfte. Sie rief daraufhin die Polizeiinspektion Pappenheimgasse, deren Beamte sofort erkannten, dass es sich bei den vorgelegten kroatischen Dokumenten um Totalfälschungen handelte.

Papiere gegen Geld erworben

Bei der anschließenden Durchsuchung des 48-jährigen Serben fanden die Polizisten echte serbische Dokumente, die der Tatverdächtige in seiner Kleidung versteckt hatte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, und die gefälschten kroatischen Papiere wurden sichergestellt. In seiner Vernehmung gab der Verdächtige an, die Dokumente im Ausland gegen Geld erworben zu haben, um einen Aufenthalt und Arbeit in Österreich zu erhalten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 48-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.