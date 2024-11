Hafenknistern: Adventmarkt im Lendhafen feiert Comeback

Nach dem erfolgreichen Auftakt kehrt das Hafenknistern in Klagenfurt auch heuer an allen vier Adventwochenenden zurück.

Nach dem erfolgreichen Auftakt kehrt das Hafenknistern in Klagenfurt auch heuer an allen vier Adventwochenenden zurück.

Veröffentlicht am 20. November 2024, 17:13 / ©Klagenfurt Tourismus/Helge Bauer

Bereits im letzten Jahr hat sich der Adventmarkt mit rund 1.500 Besuchern pro Wochenende als echter Publikumsmagnet etabliert. Nach dem erfolgreichen Auftakt kehrt das Hafenknistern in Klagenfurt auch heuer an allen vier Adventwochenenden zurück – mit erweitertem Marktbereich! Denn in diesem Jahr breitet sich der Markt erstmals über den Lendhafen hinaus aus: Neben den bewährten Standplätzen rund um den Hafen können Besucher heuer auch auf dem Vorplatz der Evangelischen Johanneskirche und im Park vor der Hafenstadt Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten entdecken. Weit über 50 Aussteller werden vor Ort sein.

Hafenknistern an allen vier Adventwochenenden

„Neben unserem Christkindlmarkt am Neuen Platz – […] – ist das Hafenknistern das kleine, feine und besinnliche Pendant. Es freut mich sehr, dass unser Lendhafen wieder zum vorweihnachtlichen Wohlfühlort für Familien wird“, betont Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und Stadtrat Max Habenicht (ÖVP) ergänzt: „Das Hafenknistern ist ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung des Hafenviertels und die Belebung der Innenstadt.“

©5 Minuten Pressekonferenz zum Comeback des Hafenknisterns

Weihnachtliches Rahmenprogramm im Lendhafen

Zudem soll die Evangelische Johanneskirche als Veranstaltungsort miteingebunden werden. Geplant sind ein weihnachtliches Konzert sowie Workshops. Überhaupt soll ein Schwerpunkt diesmal auf Mitmach-Erlebnissen liegen. Dazu zählen Kräutervorträge, Kurse zu ätherischen Ölen und Räucherwerk, eine Keramikwerkstatt und sogar Weinverkostungen. Für die kleinen Gäste gibt es auch heuer wieder Weihnachtsgeschichten, Workshops, Kinderkino, die Elfen-Musikwerkstatt und eine Clown-Vorstellung. Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) dazu: „Mit einem vielfältigen Programm insbesondere auch für Kinder möchten wir die Herzen zum Leuchten bringen und unvergessliche Momente schaffen.“ Michael Pontasch, Geschäftsführer der Hafenstadt und Veranstalter betont abschließend: „Das Hafenknistern im Lendhafen ist eine ganz wunderbare, stille Alternative zum bestehenden Markt in der Innenstadt. Fußläufig gut erreichbar, ist es eine wahre Bereicherung für das vorweihnachtliche Geschehen in Klagenfurt.“

Öffnungszeiten Donnerstag: 15.00 bis 20.00 Uhr

Freitag: 13.00 bis 20.00 Uhr

Samstag: 10.00 bis 20.00 Uhr

Sonntag: 10.00 bis 20.00 Uhr