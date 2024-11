MediaMarkt setzt auf XPress-Märkte: Online-Shopping wird noch bequemer

Der Elektronikhändler MediaMarkt sieht sich aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch Online-Shops wie Amazon, Electronic4you und Co gezwungen sein stationäres Geschäft neu auszurichten. Die Strategie lautet: Weg von großen Filialen, hin zu kleineren Märkten mit dem Konzept „Click & Collect“ – also der Möglichkeit, online zu bestellen und die Ware im Geschäft abzuholen.

Kleine Shop-Formate für zukünftiges Wachstum

Medienberichten zufolge erklärte Jan Niclas Brandt, Geschäftsführer von MediaMarkt Österreich, dass das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren verstärkt in kleinen Shop-Formaten erfolgen werde. Er gab an, dass MediaMarkt in den nächsten fünf Jahren die Eröffnung von bis zu zehn weiteren XPress-Märkten plane.

Standorte in der Steiermark und in Oberösterreich

Aktuell existieren drei solcher XPress-Standorte in Leibnitz, Gmunden und Fürstenfeld. Diese Filialen bieten eine Verkaufsfläche von 800 bis 1.200 Quadratmetern und sollen den Kunden einen unkomplizierten und komfortablen Einkauf ermöglichen. Zum Vergleich: Ein herkömmlicher MediaMarkt-Standort ist mit einer Fläche von 1.500 bis 4.000 Quadratmetern wesentlich größer.