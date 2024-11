85-Jährige von Auto erfasst: Polizei sucht nach Zeugen

In Innsbruck wurde am 19. November eine 85-Jährige von einem Auto erfasst. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Innsbruck wurde am 19. November eine 85-Jährige von einem Auto erfasst. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am 19. November 2024, gegen 13.15 Uhr, ging eine 85-jährige Österreicherin auf dem westseitigen Gehsteig der Amraserstraße in Höhe der Hausnummer 82, als sie hinter einem Auto, das in einer Tiefgarageneinfahrt parkte, vorbeiging. Plötzlich stieg eine Person aus dem Fahrzeug aus und der Autofahrer setzte zurück, wodurch er die Frau seitlich erfasste und sie zu Boden stürzte. Die 85-Jährige fiel auf ihren linken Arm. Zwei Männer eilten herbei und halfen der Frau auf, doch sie fühlte sich von den Fremden etwas bedrängt. Daraufhin eilte sie zur nahegelegenen Straßenbahn der Linie „3“ und stieg ein. Als die Schmerzen in ihrem linken Arm am nächsten Tag zunahmen, stellte das Krankenhaus einen Ellenbogenbruch fest.