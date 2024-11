800 Bewerber: Villacher tanzt sich in „Dancing Stars“-Castingshow

Am Foto: René Puglnig, Inhaber des NDFIT Tanzstudios in Villach, ist bei "Dancing Stars - Das Casting" dabei!

Anfang November startete die brandneue ORF-Show „Dancing Stars – Das Casting“. Dort müssen die zukünftigen „Dancing Stars“-Profis Challenges mit tanzbegeisterten Amateuren meistern, um ihr Profi-Ticket für „Dancing Stars 2025“ zu lösen. Zwei von ihnen – eine Profitänzerin und ein Profitänzer – werden dann Teil der neuen „Dancing Stars“-Staffel ab März 2025. Mit von der Partie ist auch René Puglnig, Inhaber des NDFIT Tanzstudios in Villach. Er zählt zu den Finalisten, die es aus über 800 Bewerbungen ins Finale geschafft haben!

Villacher überzeugte mit der Startnummer 729

Für ihn wird mit der Teilnahme ein lang gehegter Traum wahr, wie er gegenüber 5 Minuten verrät: „Ich schaue ‚Dancing Stars‘ seit der ersten Staffel!“ Das Casting fand im Sommer in der Wiener Marxhalle statt. „Gesucht wurden fünf Damen und fünf Herren, die den Profitänzern sozusagen als ‚Übungs-Promis‘ spannende Herausforderungen bieten sollen“, schmunzelt der Villacher. Mit der Startnummer 729 überzeugte Puglnig schließlich die Jury und sicherte sich einen der begehrten Plätze.

©Daniel Waschnig Strahlt über das ganze Gesicht: Für René Puglnig wird mit der Teilnahme bei „Dancing Stars – Das Casting“ ein Traum wahr.

Puglnig: „Für mich völliges Neuland“

Der 40-Jährige bringt bereits einiges an Vorerfahrung im Rock’n’Roll und Boogie-Woogie mit, betont aber: „Standard- und Lateintänze, wie sie bei ‚Dancing Stars‘ gefragt sind, sind für mich völliges Neuland.“ Bewertet wird das Können der Profitänzer von einer hochkarätigen Jury – bestehend aus Maria Angelini-Santner, Missy May und Balázs Ekker. Verfolgen könnt ihr die dritte Folge des Formates am Freitag, dem 22. November 2024, um 20.15 Uhr in ORF 1 und bereits 24 Stunden vorher auf ORF ON.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 17:57 Uhr aktualisiert