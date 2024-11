Alarmierende Entwicklung: Wiens Jugend kämpft mit psychischen Problemen

Etwa ein Fünftel der Bevölkerung in Wien sind Kinder und Jugendliche, was im Vergleich zu anderen Teilen Österreichs ein sehr hoher Anteil ist. Dieser hohe Prozentsatz erklärt sich vor allem durch den deutlich höheren Migrationsanteil. Der am Mittwoch, dem 20. November, veröffentlichte Bericht zur Kinder- und Jugendgesundheit in der Hauptstadt zeigt, dass sich die psychische Gesundheit dieser Altersgruppe in den letzten Jahren, insbesondere seit der Corona-Pandemie, verschlechtert hat.

Probleme durch sozialen Medien, Inflation und CO.

Zu den weiteren Faktoren, die der jüngeren Generation Sorgen bereiten, gehören unter anderem der Klimawandel, Kriege, die steigenden Lebenshaltungskosten und nicht zuletzt auch die sozialen Medien. Letztere haben vor allem negative Auswirkungen auf die Schlafqualität, die Konzentration und das Selbstbild. Die häufigsten psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen sind Angststörungen, Depressionen und ADHS. Etwa jeder dritte junge Mensch wird im Laufe seines Lebens von einer psychischen Erkrankung betroffen sein.

Senkung der Lebenszufriedenheit bei Jugendlichen

Im Vergleich zur durchschnittlichen Lebenszufriedenheit der erwachsenen Bevölkerung in Wien hat sich die Lebenszufriedenheit unter Jugendlichen in den letzten Jahren jedoch verschlechtert. Psychische Belastungen können laut dem Bericht auch den Konsum gesundheitsgefährdender Substanzen begünstigen. Zwischen 2018 und 2023 stiegen die Notfalleinsätze aufgrund von Drogen- und Medikamentenmissbrauch deutlich an. Im Fünf-Jahres-Vergleich verdoppelten sich die Einsätze bei Erwachsenen, während sie bei Jugendlichen unter 18 Jahren sogar dreifach anstiegen.

Hast du schon einmal Drogen konsumiert? Nein, das würde ich mich nie trauen. Ich bin total gegen Drogen. In meiner Jugend ein paar Mal. Ich habe „nur“ gekifft. Hin und wieder konsumiere ich etwas. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Migrationshintergrund als Hürde im Gesundheitswesen

Für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, insbesondere wenn sie erst kürzlich in das Land gekommen sind, kann es eine besondere Herausforderung sein, Zugang zu medizinischen oder psychosozialen Dienstleistungen zu erhalten. Aus diesem Grund nutzen sie diese Angebote häufig weniger als die einheimische Bevölkerung.

Unterschiede zwischen einheimischen und migrantischen Kindern

Beim Gesundheitsverhalten zeigen sich bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund einige auffällige Unterschiede im Vergleich zu ihren einheimischen Gleichaltrigen. Besonders bemerkbar machen sich hier die Essgewohnheiten, wie der häufigere Konsum von hochkalorischen Lebensmitteln und Getränken, was das Risiko für Übergewicht bereits im Kindesalter steigert, sowie eine unzureichende Zahnpflege. Laut dem Bericht sind in Wien die Raten von übergewichtigen oder adipösen Kindern höher als im österreichischen Durchschnitt.

Lehrlinge leben ungesünder

Es fällt auf, dass Lehrlinge im Vergleich zu ihren gleichaltrigen Schulkollegen ein ungesünderes Verhalten zeigen, speziell in Bezug auf Ernährung, tägliche Zahnpflege sowie den Konsum von Zigaretten, alternativen Nikotinprodukten, Cannabis und Alkohol. Zudem haben Lehrlinge höhere Raten von Übergewicht und Adipositas. Während der Anteil rauchender Schüler seit 2010 von etwa 40 auf unter 20 Prozent gesenkt werden konnte, rauchen fast doppelt so viele Lehrlinge.

Schlechte Vorbilder als Einflussfaktor

Dies könnte unter anderem daran liegen, dass Lehrlinge häufig aus Familien kommen, in denen ein gesundheitsbewusster Lebensstil nicht vorgelebt wird. Zudem könnten die Arbeitsbedingungen in Lehrberufen, wie etwa der Mangel an Zeit für Sport im Verein, sowie betriebliche Gegebenheiten, wie gemeinsame Rauchpausen, hochkalorische Snacks während der Pausen und das Fehlen positiver Vorbilder unter den Kollegen, einen Einfluss haben. (APA/Red; 20.11.24)