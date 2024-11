25 Krampusgruppen beim Carlovers-Lauf am 29. November mit dabei

Liebhaber des traditionellen Brauchtums werden am 29. November in Klagenfurt fündig.

Liebhaber des traditionellen Brauchtums werden am 29. November in Klagenfurt fündig.

Mit eindrucksvollen Kostümen und schaurigen Masken werden 25 Brauchtumsgruppen am 29. November 2024 am Gelände von Carlovers in Klagenfurt an den Start gehen. Der Startschuss für den alljährlichen Krampuslauf fällt heuer um 18.30 Uhr. Anschließend wartet eine lässige Krampusdisco auf euch. Dort werden DJ Am3LLo und DJ Dropstar für ausgelassene Stimmung sorgen.