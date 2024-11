TiefkÃ¼hl-Beeren im Test: Pestizide und verbotene Insektizide entdeckt

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat tiefgefrorene Beeren getestet und gute Nachrichten geliefert: Kein Produkt war mit Krankheitserregern wie Noro- oder Hepatitis-A-Viren belastet. Wer jedoch auf pestizidfreie Ware Wert legt, sollte lieber zu Bio-Produkten greifen. „Die gefundenen Werte waren zwar niedrig, allerdings fanden wir in den konventionellen Produkten bis zu sechs unterschiedliche Pestizide“, sagte Ernährungswissenschafterin Teresa Bauer. Die Bioprodukte im Test waren pestizidfrei.

Rückstände von verbotenen Insektiziden entdeckt

Untersucht wurden neun Tiefkühl-Beerenmischungen sowie Tiefkühl-Himbeeren. In einer „Waldbeeren-Mischung“ wurde dabei das Insektizid Fenpropathrin nachgewiesen, das seit Jahren in der EU nicht mehr zugelassen ist. „Zwar darf das Pestizid nicht mehr auf EU-Feldern eingesetzt werden, in Importen aus Nicht-EU-Ländern sind geringe Gehalte jedoch weiterhin erlaubt“, berichteten die Fachleute am Mittwoch, dem 20. November. Nach interner Kontrolle teilte Spar mit, dass die Auslieferung des Produkts mit den betroffenen Chargennummern gestoppt wurde.

Kaum bis gar keine Krankheitserreger gefunden

In allen 18 getesteten Produkten wurden keine Noro- oder Hepatitis-A-Viren nachgewiesen. Auch andere Keime waren, wenn überhaupt, nur in vereinzelten Produkten und in sehr niedrigen Konzentrationen vorhanden. Dies gibt Entwarnung für alle, die tiefgekühlte Beeren bevorzugt roh verzehren, zum Beispiel in Smoothies oder Müsli. „Schwangeren, Kleinkindern, älteren oder kranken Personen raten wir dennoch, gefrorene Beeren sicherheitshalber nur zu verzehren, wenn diese zuvor auf mindestens 90 Grad erhitzt und Krankheitserreger damit abgetötet wurden“, riet Bauer.

Herkunftsangaben teilweise vage

Nur bei zwei Produkten war die Herkunft der Beeren auf der Verpackung angegeben. Auf Nachfrage gaben elf Hersteller konkrete Herkunftsländer an, während fünf lediglich vage Angaben wie „Herkunft EU und Nicht-EU“ machten. (APA/Red; 20.11.24)