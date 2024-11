Weitere Maßnahmen: Über 25 Millionen Euro für Kilmaschutz im Jahr 2025

„Mit gezielten Förderprogrammen unterstützen wir Gemeinden, Unternehmen und Bürger dabei, aktiv am Klimaschutz mitzuwirken. Der Ökofonds und der Klimafonds sowie der Heizungstausch sind elementare Bausteine dieser Strategie“, betont Umweltlandesrätin Ursula Lackner vor der Regierungssitzung am Donnerstag, 21. November, bei der weitere Klimaschutz-Förderprogramme auf der Tagesordnung stehen. So werden am Donnerstag gleich mehrere bedeutende Fördermaßnahmen in die Regierungssitzung eingebracht. Ziel ist es, durch eine höhere Energieeffizienz in Gebäuden und eine verstärkte und innovative Nutzung erneuerbarer Energiequellen fossile Energieträger langfristig zu ersetzen.

Ausbau der Nah- und Fernwärme aus erneuerbaren Quellen

Rund 960.000 Euro fließen in vier innovative Projekte in St. Lambrecht, Gleisdorf, Wollsdorf und Sebersdorf. Durch die mit Hilfe der Förderungen gesetzten Maßnahmen steigern den Jahresnutzungsgrad der Wärmegenossenschaft St. Lambrecht um 13 Prozent. Bei den Stadtwerken Gleisdorf, der BWG Biomasse Fernwärme in Wollsdorf und der Biowärme in Sebersdorf können mit den Neuerungen in Summe rund 16.000 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart werden.

Neue Förderrichtlinien ab 1. Jänner

Mit 1. Dezember 2024 bzw. 1. Januar 2025 treten außerdem drei neue Förderrichtlinien in Kraft, die innovative Projekte in den Bereichen Photovoltaik, E-Mobilität und Wasserstofftechnologie gezielt unterstützen.

Neue Förderrichtlinien im Überblick Photovoltaik-Doppelnutzung: Die Förderung innovativer Photovoltaik- Doppelnutzungsanlagen richtet sich an Projekte, die neue Wege gehen, um „Sonnenkraftwerke“ mit anderen Nutzungsarten zu kombinieren, beispielsweise Agri-Photovoltaikanlagen oder bauwerksintegrierte Photovoltaik, die nicht nur Energie erzeugen, sondern auch architektonische Funktionen übernehmen, z. B. als Fassaden- oder Dachelemente. Insgesamt stehen 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, mit Förderhöhen von bis zu 250.000 Euro je Projekt.

Langsame Ladeinfrastrukturen E-Fahrzeuge, insbesondere bei öffentlich zugänglichen Parkplätzen, ermöglichen ein batterieschonendes und kosteneffizientes Laden. Gefördert werden Standorte, die 24/7-Verfügbarkeit bieten und mindestens vier Ladepunkte mit 3,7 kW Ladeleistung bereitstellen. Ziel ist es, alltagstaugliche Alternativen zu Schnellladestationen anzubieten, die ein kostengünstiges Laden über mehrere Stunden bzw. über Nacht ermöglichen. Dafür stellt das Land Million Euro Investitionszuschüsse bereit. Wasserstofftechnologie: Die Förderung von Wasserstoffprojekten unterstützt Unternehmen bei der Planung und Entwicklung innovativer Anlagen zur Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff. Ziel ist es, die Wasserstoffwirtschaft in der Steiermark auszubauen. Bis zu 500.000 Euro stehen zur Verfügung, um Studien und Beratungen zu fördern, die eine Grundlage für Investitionen schaffen. Dabei liegt der Fokus auf umsetzungsorientierten Konzepten, die einen konkreten Beitrag zur Klimaneutralität leisten

Projektförderungen für Gemeinden

Im Rahmen des Calls „Energie- und Klimarelevante Projekte von Gemeinden und Gemeinwohlorganisationen“ stehen zahlreiche Vorhaben zur Bewilligung, die innovative Lösungen in der lokalen Energie- und Klimapolitik fördern. Projekte umfassen u. a. den Ausbau von Energieeffizienzmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die Entwicklung von Mobilitätslösungen. Ziel ist es, Gemeinden in ihren Klimaschutzbemühungen direkt zu unterstützen und so die regionalen CO2-Emissionen nachhaltig zu senken. Die Umsetzung von 32 Vorhaben in der ganzen Steiermark unterstützt das Land mit mehr als 602.000 Euro aus dem Klimafonds.

©Land Steiermark/Christoph Purgstaller Umweltlandesrätin Ursula Lackner: „Das Land Steiermark garantiert, dass alle Steirerinnen und Steirer, die ihre Heizung tauschen wollen, auch die entsprechende Unterstützung bekommen!“

Heizungstauschförderung verlängert

Was die Förderung für den Tausch alter Öl- und Gasheizungen betrifft, setzt die Steiermark seit jeher auf Planungssicherheit und Kontinuität. Der Erfolg gibt ihr recht: In der zu Ende gehenden Regierungsperiode wurden rund 30.000 fossile Heizungen gegen klimafreundliche Systeme getauscht. Damit sich die Steirer weiterhin auf die Unterstützung verlassen können, wurde bereits die Fortsetzung der Förderung beschlossen. Und so gilt für 2025 wie schon für das Rekordbudget 2024: 20,6 Millionen Euro stehen im Umweltlandesfonds dafür zur Verfügung. Bis zu 75 Prozent der Tauschkosten werden für alle Steirerinnen und Steirer übernommen, für jene im untersten Einkommensdrittel sogar zur Gänze. „Das Land Steiermark garantiert, dass alle Steirerinnen und Steirer, die ihre Heizung tauschen wollen, auch die entsprechende Unterstützung bekommen“, so Lackner, die ergänzt: „Auch 2025 werden wir die Mittel im Fördertopf dem Bedarf der Steirerinnen und Steirer anpassen. Es werden genügend Mittel für alle, die ihre Heizung tauschen wollen, vorhanden sein.“