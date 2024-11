Streit um Windkraft-Volksbefragung entfacht

Am Foto: Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl

Veröffentlicht am 20. November 2024

Der Initiator des Anti-Windkraft-Volksbegehrens, FPÖ-Chef Erwin Angerer hatte gegenüber Medien behauptet, das Eintreten von der Arbeiterkammer, ÖGB, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung zeige, dass sie „offensichtlich die Interessen von internationalen Energiekonzernen und Hedgefonds vertreten“ würden. Mehr dazu unter: „Horrorszenario“: FPÖ befürchtet steigende Strompreise durch Windräder.

WK-Präsident ruft Windkraftgegner zur Ordnung

Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl hat diesbezüglich wiederum eigene Ansichten: „Das sind haltlose Unterstellungen. Unser einziges Interesse gilt dem Wirtschafts- und Lebensstandort Kärnten – was ich bei den Windkraftgegnern mit ihrer parteipolitischen Agenda stark bezweifle.“ Angerers Warnung vor höheren Strompreisen durch Windräder würde ausgeprägte wirtschafts- und energiepolitische Bildungsdefizite aufzeigen, so Mandl: „Preise steigen, wenn zu wenig von einem Gut auf dem Markt vorhanden ist. Genau das ist beim Strom der Fall. Windenergie an Land ist überhaupt die günstigste verfügbare Energiequelle und wird daher für ein langfristig niedrigeres Preisniveau sorgen.“ Andererseits müsse Kärnten derzeit im Jahr 570 Millionen Euro für Energieimporte aus dem Ausland aufwenden, betont der WK-Präsident.

Mandl: „Erfundene Horrorszenarien“

Die Wirtschaftskammer sei jederzeit dazu bereit, über den Anteil der Windkraft an der notwendigen Energiewende zu reden. Das setze allerdings voraus, dass auf sachlicher Ebene diskutiert und nicht weiter versucht werde, die Menschen mit erfundenen „Horrorszenarien“ hinters Licht zu führen, so Mandl abschließend.