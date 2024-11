„Kärnten radelt“: Teilnehmende legten knapp zwei Kilometer zurück

Veröffentlicht am 20. November 2024, 19:18 / ©LPD Kärnten/Varh

Von 20. März bis 30. September fand die Initiative „Kärnten radelt“ statt, die vom Land Kärnten finanziert und vom Verein „Gerade“ durchgeführt wurde. Durchschnittlich wurden dabei jeden Tag über 10.000 Fahrrad-Kilometer zurückgelegt. „Heuer haben die Kärntner und Kärntnerinnen insgesamt 400.000 Kilometer mehr zurückgelegt, als im Vorjahr! Auch haben wir dieses Jahr mit fast 2.300 Teilnehmern so viele wie noch nie, was zeigt, dass die Initiative immer mehr von der Bevölkerung angenommen wird“, freuen sich Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Vorrangiges Ziel sei es, die Kärntner zu animieren, das Auto öfter stehenzulassen und das Fahrrad verstärkt in den Alltag zu integrieren.

©LPD Kärnten/Varh Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landesrat Sebastian Schuschnig (v.l.)

Kärntner haben 58,65 Millionen Kalorien verbrannt

Das Interesse am Radfahren ist jedenfalls groß, was sich auch bei den Teilnehmerzahlen widerspiegelt: Fast 33 Prozent mehr Menschen haben 2024 bei „Kärnten radelt“ mitgemacht. Ebenso positiv ist die Energiebilanz: Durch den Umstieg aufs Fahrrad wurden insgesamt 347.421,17 Kilogramm CO₂ sowie knapp 680.000 Euro eingespart. Darüber hinaus haben die Teilnehmenden zusammengerechnet satte 58,65 Millionen Kalorien verbrannt.

Siegerehrung in der Kärntner Landesregierung

Mit der Preisverleihung im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung fand kürzlich der offizielle Abschluss von „Kärnten radelt 2024“ statt. Gruber und Schuschnig haben die Sieger und damit jene Personen, Gemeinden, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Vereine ausgezeichnet, die im Laufe der Monate die meisten Radkilometer zurückgelegt haben. Die Gewinner erhielten nicht nur Siegerurkunden, sondern auch heuer wieder hochwertige Preise.