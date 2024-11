Noch mehr Schnee in Österreich? So wird das Wetter bis Sonntag

Am Donnerstag bleibt der Vormittag in vielen Regionen noch sonnig. Doch ab Mittag ziehen von Westen her dichte Wolken auf, die sich rasch ausbreiten. Besonders im Bereich der Alpen und im Süden fällt ab etwa 500 Metern Seehöhe Schnee. In tieferen Lagen kann es regnen oder Schneeregen geben, wie ein Experte von GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten erklärt. Der Wind weht mäßig bis stark, vor allem im Osten aus südwestlicher Richtung. Die Temperaturen starten bei minus 8 bis plus 5 Grad und steigen auf Tageshöchstwerte zwischen minus 1 und plus 6 Grad.

Am Freitag: Schnee im Norden, Sonne im Süden

Am Freitag lösen sich die Wolken im Laufe des Vormittags auf. Im Westen klingt der Schneefall rasch ab, während sich entlang des Alpennordrandes Schneeschauer noch länger halten können. Anschließend zeigt sich die Sonne in weiten Teilen Österreichs. Der Wind bleibt lebhaft bis stark, besonders im Wiener Becken und Nordburgenland. Die Temperaturen liegen zwischen minus 7 und plus 2 Grad am Morgen, tagsüber erreichen sie minus 3 bis plus 4 Grad.

Der Samstag bringt lokale Schneeschauer und stürmischen Wind

Am Samstag beeinflusst eine schwache Störungszone den Norden und Osten des Landes. Hier bleibt es vormittags oft trüb, und leichte Schnee- oder Schneeregenschauer können auftreten. In den südlicheren Regionen scheint jedoch meist die Sonne. Ab dem Nachmittag ziehen erneut dichte Wolken aus Westen auf, während es in der Osthälfte sonnig bleibt. Der Wind weht vielerorts lebhaft, teils auch stark aus westlicher Richtung. Die Temperaturen reichen von minus 9 Grad im Westen bis plus 7 Grad im Osten.

Ein ruhiger Ausklang am Sonntag

Am Sonntag beruhigt sich das Wetter deutlich. Die letzten Schneeschauer klingen ab, und es bleibt in ganz Österreich durchgehend trocken. Die Sonne zeigt sich vermehrt, und der Wind lässt nach. Die Temperaturen bleiben jedoch frostig, was den Schnee vielerorts erhalten könnte.