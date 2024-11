Fußballstars hautnah: Hier könnt ihr die Austria-Profis treffen

„Wir wollen unseren Fans in der Weihnachtszeit etwas Besonderes bieten und gleichzeitig näher an die Menschen in der Stadt heranrücken“, erklärt Geschäftsführer Peer Jaekel. Der Pop-up-Store bietet eine breite Auswahl an Merchandise-Artikeln, von Trikots und Schals bis hin zu Accessoires und saisonalen Highlights.

Autogrammjäger aufgepasst

„Es wird auch regelmäßig die Möglichkeit geboten, unsere Spieler dort zu treffen“, verrät Jaekel weiter. So werden zur feierlichen Eröffnung am Montag zum Beispiel Chefcoach Peter Pacult, Abwehr-Chef Thorsten Mahrer und Mittelfeld-Antreiber Christopher Cvetko die Gäste im Pop-up-Store der Austria begrüßen und für Autogramme und Foto-Wünsche zur Verfügung stehen. Am 3. Dezember, um 16.30 Uhr, haben sich zudem Torhüter Simon Spari, Kosmas Gkezos und Jannik Robatsch angekündigt!

Zocken mit den Austria-Profis

Besonders die jungen Anhänger der Violetten sollten sich außerdem den 9. Dezember vormerken. Um 16.30 Uhr findet da im Fan-Shop am Neuen Platz 5 ein „EA FC25“-Turnier statt, bei dem sie an der Konsole mit den Austria-Profis Florian Jaritz, Solomon Bonnah und Philipp Wydra zocken können. Am 17. Dezember, um 18.30 Uhr, bittet weiters der bekannte Schriftsteller Egyd Gstättner zur Lesung aus seinem Roman „Der große Gogo“. Geöffnet ist der Store bis zum 24. Dezember, um 14 Uhr.