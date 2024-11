138 Alters- und 75 Ehejubilare: Graz ehrt persönliche Meilensteine

Am Dienstag wurde der Stefaniensaal im Congress zum Ort eines besonderen Festes. Denn die Stadt Graz lud 138 Alters- und 94 Ehejubilaren ein, um gemeinsam mit Bürgermeisterin Elke Kahr und Vertretern der Stadtpolitik ihr Freudenfest zu begehen. So feierten 51 Grazer ihren 90. Geburtstag, darunter zwei ganz besondere Jubilare. Denn Walter Lambrecht und August Schober hatten just genau am Tag der Feier Geburtstag.

Gratulation zu langen Ehen

Einen besonderen Meilenstein feierten 75 Paare, die sich über ein Ehejubiläum freuen durften: 16 Ehepaare feierten ihre Goldene Hochzeit, sie sind 50 Jahre verheiratet. Die Diamantene Hochzeit begangen 25 Paare nach 60 gemeinsamen Ehejahren und ein Ehepaar feierte sogar die Eiserne Hochzeit.

Ein Vorbild für die Gesellschaft

„Es ist uns eine Ehre und Freude mit Ihnen heute hier zu feiern, zu reden und Ihnen zuzuhören. Als Zeitzeugen haben Sie viel erlebt und viel zu erzählen, von Krisen, Krieg und Hunger, aber auch vom Wiederaufbau“, begrüßte die Bürgermeisterin die Ehrengäste. „Sie wissen um das auf und ab im Leben und was man alles schaffen kann, wenn man sich gegenseitig stützt und Respekt entgegenbringt.“ Was es für eine langjährige Beziehung brauche, würden uns die Ehejubilare ebenso vorleben: „Liebe, Toleranz, Humor, Großzügigkeit, Treue, Freundschaft und die Fähigkeit, Kompromisse einzugehen.“

In festlichem Rahmen

Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgte das Ensemble Con fuoco, das unter der Leitung von Svetoslav Borisov ein abwechslungsreiches Programm präsentierte. Als besonderer Höhepunkt begeisterte die renommierte Sopranistin Jenifer Lary das Publikum mit ihrer Darbietung. Neben der Bürgermeisterin feierten weitere Vertreter des Stadtsenats, Gemeinderäte und Bezirksvorsteher. Als kleines Präsent gab es für die Gäste handgemachte Nudeln und ein Erinnerungsfoto der Feier, die sie bei Speis und Trank mit musikalischer Begleitung des kleinen Ensembles des Grazer Stadtorchesters ausklingen ließen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 21:21 Uhr aktualisiert