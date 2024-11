Leiche gefunden: Klagenfurter lag tagelang tot in Wohnung

Ein 62-jähriger Mann wurde tot in seiner Wohnung in Klagenfurt aufgefunden. Die Ermittlungen laufen.

Ein schrecklicher Fund beschäftigt aktuell die Klagenfurter Beamten. So wurde bereits am Sonntag ein 62-jähriger Mann tot in seiner Wohnung entdeckt. Nachdem es von dem Mann tagelang kein Lebenszeichen gab, alarmierten Nachbarn die Einsatzkräfte. Daraufhin wurde die Leiche des Mannes in der Wohnung gefunden. Der Mann soll bereits einige Tage zuvor verstorben sein, wie die Kronen Zeitung berichtet. Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigte die Landespolizeidirektion Kärnten den Fall.

Todesursache gibt Rätsel auf: Obduktion angeordnet

Nun laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die genaue Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Obduktion wurde angeordnet und soll diesbezüglich Klarheit bringen. Auf ein Fremdverschulden deute bislang allerdings nichts hin. Bereits bekannt ist, dass der Klagenfurter sich kurz vor seinem Tod schwere Verletzungen bei einem Fahrradsturz zugezogen hatte, weshalb er auch im Krankenhaus behandelt wurde. Ob es diesbezüglich einen Zusammenhang mit der Todesursache gibt, soll nun geklärt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 20:51 Uhr aktualisiert