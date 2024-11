A14: Zwei Auffahrunfälle innerhalb weniger Minuten

In Vorarlberg kam es am 20. November zu zwei Auffahrunfällen auf der A14 Rheintalautobahn.

In Vorarlberg kam es am 20. November zu zwei Auffahrunfällen auf der A14 Rheintalautobahn.

Veröffentlicht am 20. November 2024, 21:40 / ©5 Minuten

Am Mittwoch, dem 20. November 2024, kam es im Feierabendverkehr auf der A14 Rheintalautobahn im Bereich der Anschlussstelle Dornbirn Süd zu zwei Auffahrunfällen. Der erste Unfall ereignete sich um 17.38 Uhr auf der Überholspur in Fahrtrichtung Tirol, als eine Autofahrerin aufgrund des zähfließenden Verkehrs abrupt abbremsen musste. Die hinter ihr fahrende Fahrzeugführerin konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs auf. Dadurch war die Überholspur für kurze Zeit blockiert, was zu einem raschen Rückstau führte.

Wenige Minuten später weiterer Unfall

Wenige Minuten später, um 17.45 Uhr, ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall. Eine Autofahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der nachfolgende Fahrzeugführer nicht rechtzeitig stoppen konnte und das Auto der Lenkerin hinten links touchierte. Der Autolenker wurde bei diesem Unfall leicht verletzt und begab sich nach der Unfallaufnahme eigenständig ins Krankenhaus Dornbirn. Beide Fahrzeuge erlitten erheblichen Sachschaden und wurden nach der Unfallaufnahme durch die Polizei vom ÖAMTC abgeschleppt. Zwischen 17.45 und 18.40 Uhr war die linke Fahrspur gesperrt, was den Verkehr zusätzlich behinderte.