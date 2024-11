Knappe Niederlage: VSV verliert 2:3 gegen Fehervar

Der Tabellenführer aus Fehervar kam am Mittwoch in den “Adlerhorst”! Nachdem die “Adler” zuletzt gegen den HC Pustertal mit einer kämpferischen Leistung überzeugten, ging es am Mittwoch in der Villacher Stadthalle gegen den Tabellenführer Hydro Fehervar AV19 weiter. Das Glück war dabei leider nicht auf der Seite der Villacher.

Match gegen Fehervar: Knappe Niederlage für VSV

Dabei startete das Match vielversprechend. 55 Sekunden vor Drittelende schoss Scherbak die „Blau-Weißen“ in Führung, womit der VSV das erste Drittel mit 1:0 beendete.

Das zweite Drittel ging ausgeglichen weiter. „Die Adler hatten zwar im zweiten Abschnitt ein leichtes Chancenplus, scheiterten aber an der eigenen Chancenverwertung. Sebok traf für Fehervar doppelt, Rebernig glich in Spielminute 33 dann zum verdienten 2:2 aus“ , der der Kommentar aus dem Adlerhorst dazu.

Letztendlich musste sich der VSV allerdings mit einer knappen Niederlage von 2:3 geschlagen geben. Ein detaillierter Spielbericht folgt.