Wechselhaftes Wetter in Österreich: Sonne, Wolken und Schneefall

„Am Morgen zeigt sich zunächst oft die Sonne, doch bereits am Vormittag ziehen in Vorarlberg dichte Wolken auf. Diese breiten sich bis zum Nachmittag über ganz Österreich aus, und im Bereich der Alpen sowie im Süden beginnt es ab etwa 500 Metern Seehöhe zu schneien“, weiß die GeoSphere Austria. In tieferen Lagen fallen Schneeregenschauer oder Regen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, im Osten auch stark, aus Südwest bis West. Die Temperaturen am Morgen liegen zwischen minus 8 und plus 5 Grad, mit den niedrigsten Werten beim Aufklaren in Osttirol und Kärnten. Die höchsten Temperaturen des Tages erreichen minus 1 bis plus 6 Grad.