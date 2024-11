Am Donnerstag erwartet Wien trockenes, aber bewölktes Wetter

Am Vormittag gibt es einen Wechsel von Sonne und Wolken. „Am Nachmittag ziehen von Westen her zunehmend dichte Wolkenfelder auf, wobei es trocken bleibt“, so die GeoSphere Austria. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlicher Richtung. Die Temperaturen am Morgen liegen bei etwa 2 Grad, die Höchstwerte des Tages erreichen rund 5 Grad.