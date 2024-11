Wolkenfront erreicht Kärnten am Nachmittag

Klassisches Novemberwetter wartet am Donnerstag in Kärnten auf uns.

Klassisches Novemberwetter wartet am Donnerstag in Kärnten auf uns.

Klassisches Novemberwetter wartet am Donnerstag in Kärnten auf uns. Bis zur Mittagszeit sollten sich auch die letzten Nebelfelder im Klagenfurter Becken verzogen haben. Der ungetrübte Sonnenschein währt allerdings nicht lange. „Denn von Westen her ziehen ausgedehnte Wolkenfelder auf“, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Bis zum Abend bleibt es aber trocken. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 0 und 5 Grad.