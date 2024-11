Nach sonnigem Start: Wolken ziehen am Nachmittag in der Steiermark auf

Am Donnerstag lichten sich die Nebelfelder rasch, und für einige Stunden zeigt sich die Sonne von ihrer besten Seite. „Am Nachmittag zieht jedoch aus Südwesten Bewölkung auf, wobei die Sonne in den östlichen Landesteilen noch am längsten scheint. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -2 und -6 Grad, und auch am Nachmittag wird es mit maximal 0 bis 7 Grad nicht besonders warm“, so die Meteorologen von GeoSphere Austria. In der Obersteiermark weht ein kalter West- bis Nordwestwind.