Paar nach Schüssen tot: Ermittlungen laufen!

Schüsse in Wohnhaus in Niederösterreich: Ein Mann verstarb noch vor Ort, eine Frau später im Krankenhaus.

In Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) kam es am Mittwochnachmittag, 20. November, zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften. Der Grund: Nachdem in einem Wohnhaus Schüsse gefallen waren, wurde ein Paar mit schweren Verletzungen aufgefunden. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle, die Frau erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Entsprechende Medienberichte bestätigte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich auf APA-Anfrage.

Ermittlungen laufen

Das Landeskriminalamt hat der Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Umstände sind noch unklar, ein erweiterter Suizid gilt allerdings als möglich. Es soll Hinweise darauf geben, dass der Mann geschossen habe. Weitere Erhebungen werden geführt.

Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizide oder Suizidversuche – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2024 um 22:30 Uhr aktualisiert