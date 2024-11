Endspurt: Steirischer Wahlkampf findet seinen Abschluss

Die Parteien in der Steiermark gehen am Donnerstag in den Endspurt ihrer Wahlwerbung für die Landtagswahl am Sonntag: Die KPÖ ist ab 14 Uhr beim „Wahlfinale-Infostand“ am Grazer Hauptplatz zu finden, während NEOS am Vormittag noch eine zweite Plakatwelle präsentieren und auch die Grünen noch zu einer Pressekonferenz mit dem Titel „Graz gewinnt mit Grün“ laden. Am Abend veranstaltet die FPÖ ihren Wahlkampfabschluss in Graz mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

Endspurt der Blauen in der Seifenfabrik

Die steirischen Blauen haben um 18 Uhr in die Seifenfabrik geladen, wo neben Kickl auch Spitzenkandidat Mario Kunasek noch einmal seine Funktionäre auf den Endspurt einschwören will. Bereits kurz vor dem Treffen der Freiheitlichen bitten mehrere Organisationen und Gruppierungen wie die „Omas gegen Rechts“ zur Demonstration „Jetzt erst recht: nicht rechts“.

Wahlkampf-Abschlüsse der anderen Parteien

Am Freitag ist vor allem der Nachmittag dicht gedrängt: Die ÖVP gibt den Abschluss ihrer Wahlwerbung am Lendplatz um 14 Uhr, um 15 Uhr trifft sich die SPÖ am Freiheitsplatz und die Grünen am Hauptplatz. NEOS werden um 16 Uhr mit einem Marsch durch die Innenstadt den Abschluss des Wahlkampfes ausrufen. Mit der DNA wird am Samstag auch noch eine der kleineren wahlwerbenden Parteien ab 10 Uhr in der Herrengasse den Abschluss des Wahlkampfes bestreiten. (APA/red, 21.11.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 06:18 Uhr aktualisiert