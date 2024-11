150.000 Österreichern rinnt Strom-Zuschuss durch die Finger

Was viele nicht wissen: Die Stromkostenbremse besteht aus zwei Teilen. Neben dem allseits bekannten Stromkostenzuschuss gibt es auch den Stromkostenergänzungszuschuss. Dieser ist dazu da, um vor allem größere Haushalte zu entlasten. Berechtigt sind mehr als 700.000 Adressen in Österreich. Anträge können noch bis 31. Dezember 2024 gestellt werden. Bei einem überwiegenden Anteil – nämlich 60 Prozent der Fälle – konnte der Stromkostenergänzungszuschuss bereits automatisch berücksichtigt werden. Ausbezahlt wurden mit Stand Oktober 2024 in Summe schon 88,6 Millionen Euro. Und die Verarbeitung ist noch nicht mal abgeschlossen.

Anträge von 150.000 Haushalten noch offen

Vergütet wird der Zuschuss dann, wenn über einen Haushaltszählpunkt Strom für mehr als drei Personen bezogen wird. Es handelt sich um einen fixen Betrag, der zeitversetzt in drei Tranchen berücksichtigt wird und von etwa 150.000 österreichischen Haushalten noch nicht in Anspruch genommen wurde. Dabei ist die Antragsstellung denkbar einfach. Diese erfolgt nämlich online unter www.stromkostenzuschuss.gv.at. Ein entsprechendes Erinnerungsschreiben wurde vom Bundesministerium bereits ausgesandt. Entweder an die in FinanzOnline hinterlegte Mailadresse oder per Post.

Stromkosten explodieren zum Jahreswechsel

Wer schlau ist, sollte das ausnutzen, denn: Schon 2025 kommt ein erheblicher Stromkostenanstieg auf alle Haushalte zu, der bis zu 45 Prozent (!) betragen kann. Das liegt einerseits an der Erhöhung der Netzgebühren und Abgaben und andererseits am Auslaufen der Stromkostenbremse. „Wer im Laufe dieses Jahres nicht in einen günstigen Tarif gewechselt hat, wird den Wegfall der Stromkostenbremse im kommenden Jahr deutlich am Konto zu spüren bekommen“, erklärt zum Beispiel Stefan Spiegelhofer, Energieexperte beim Tarifvergleichsportal durchblicker. Auch die Netzkosten steigen mit Jänner teils deutlich an. Um wie viel, erfahrt ihr hier: Strom wird in Österreich teurer: Wo die Preise am stärksten steigen.