Ab heute: Weihnachtsbeleuchtung bringt Graz zum Erstrahlen

Am heutigen Donnerstag findet das "Feierliche Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung" in Graz statt.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 07:14 / ©5 Minuten

Seit Anfang November schmückt der Christbaum den Grazer Hauptplatz. Am heutigen Donnerstag folgt das „Feierliche Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung“ um 16.30 Uhr (Ecke Herrengasse/Sporgasse). Am Wochenende öffnen dann die Grazer Adventmärkte ihre Pforten. Welche Neuerungen diese heuer versprechen, erfährst du hier: Advent in Graz: Diese Neuerungen und Highlights gibt es heuer.

760.000 LEDs bringen die Grazer Innenstadt zum Erstrahlen

Die Weihnachtsbeleuchtung ist eine der Hauptattaktionen der Grazer Adventzeit. Zahlreiche Plätze und Straßenzüge laden mit unterschiedlichen Motiven zum Schauen und Bestaunen ein. „Ein ganz besonderes Highlight ist die neue Beleuchtung in der Herrengasse“, so ein Vorgeschmack der Holding Graz. Rund 760.000 LEDs werden heute mit musikalischer Begleitung des steirischen Volksliedwerks eingeschalten. Insgesamt fünf Wochen dauerte die Montage inklusive Nachtarbeiten durch die Energie Graz. Die Schaltzeiten sind täglich von 16 Uhr bis 22 Uhr, am 24. Dezember und 31. Dezember von 16 Uhr bis 2 Uhr.