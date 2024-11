Mehr Geld für Pensionisten: So viel kommt auf den Konten an

Zwei größere Änderungen stehen für Pensionisten ab kommendem Jahr auf alle Fälle an, ansonsten bleibt aber vieles gleich. Einerseits steigen die Pensionen um 4,6 Prozent an – am Jänner wird man also deutlich mehr aufs Konto bekommen als noch bisher. Gänzlich zufrieden sind die beiden Seniorenrats-Präsidenten, Peter Kostelka und Ingrid Korosec, gegenüber 5 Minuten damit aber nicht. Mehr dazu hier: Pensionserhöhung fix: „Nicht weniger, aber auch nicht mehr…“. Die zweite Änderung betrifft das Pensionsalter für einen großen Teil der Österreicherinnen. Obwohl schon vor Jahrzehnten beschlossen, sorgt diese Anhebung des Pensionsalters für Aufregung. Mehr dazu hier: Pensionsalter wird angehoben: „Direkt von der Arbeit in den Sarg…“.

Vor allem Pensions-Neulinge profitieren wieder

Neben der Anhebung um 4,6 Prozent werden vor allem Pensions-Neulinge im kommenden Jahr weiter profitieren, bleibt doch sowohl die Schutzklausel als auch das Aussetzen der Pensions-Aliquotierung um ein Jahr länger bestehen. Heißt also: Geht man im Laufe des Jahres 2025 in die reguläre Alterspension, zieht man daraus keine finanziellen Nachteile. Was bedeutet diese Erhöhung nun aber für die Konten der Pensionisten? Um wie viel steigen gewisse Pensionen nun denn an? Wir haben das für euch berechnet.

Pensionen 2025 zusammengefasst: Die Pensionen steigen 2025 um den gesetzlichen Anpassungsfaktor und damit um die volle, kumulierte Inflation und damit um 4,6 Prozent.

Die Durchschnittspension von 1.694 Euro brutto steigt damit um rund 78 Euro an.

Auch die Ausgleichszulage für die rund 200.000 Mindestpensionisten wird um den gesetzlichen Anpassungsfaktor erhöht (von aktuell 1.217,96 auf rund 1.274 Euro).

Die Schutzklausel für das Pensionskonto jener Personen, die im Laufe des Jahres 2025 in Pension gehen, wird um ein Jahr verlängert.

Auch die Aliquotierungsregelung wird um ein Jahr länger bis 2026 ausgesetzt, womit Neupensionisten 2025 überhaupt keine Nachteile haben werden.

Um so viel steigen die Pensionen in Österreich 2025 an

Bei der Durchschnittspension von 1.694 Euro brutto (1.579 Euro netto) bedeutet dies einen Anstieg von brutto rund 78 Euro. Netto kommt dann um knapp 60 Euro mehr auf die Konten. Bekommt man eine Ausgleichszulage, steigt diese übrigens auch von aktuell 1.217,96 auf rund 1.274 Euro an. Ab einer besonders hohen Pension von über 6.060 Euro wird die Pension übrigens auf eine Erhöhung von 278,76 Euro gedeckelt. Wir haben noch weitere markante Werte bis 4.000 Euro Brutto und deren Netto-Erhöhungen nach aktuellem Stand berechnet (Anmerkung: mit dem Brutto-Netto-Rechner der Arbeiterkammer). Diese findet ihr in der folgenden Tabelle.

Pension 2024 brutto Pension 2024 netto Pension 2025 netto 1.400 Euro 1.328,60 Euro 1.389,72 Euro 1.500 Euro 1.423,50 Euro 1.484,28 Euro 1.600 Euro 1.507,82 Euro 1.563,70 Euro 1.694 Euro (Durchschnitt) 1.579 Euro 1.638 Euro 1.800 Euro 1.657,38 Euro 1.706,94 Euro 1.900 Euro 1.716,68 Euro 1.766,19 Euro 2.000 Euro 1.773,32 Euro 1.825,44 Euro 2.200 Euro 1.886,61 Euro 1.943,93 Euro 2.400 Euro 1.999,89 Euro 2.062,42 Euro 2.600 Euro 2.114,26 Euro 2.193,71 Euro 2.800 Euro 2.247,12 Euro 2.332,68 Euro 3.000 Euro 2.379,98 Euro 2.461,47 Euro 3.500 Euro 2.667,59 Euro 2.759,27 Euro 4.000 Euro 2.952,29 Euro 3.057,06 Euro

Häufig gestellte Fragen Wie viel steigt die Pension 2025 in Österreich? Die Pensionen werden im kommenden Jahr 2025 in Österreich um 4,6 Prozent bzw. den gesetzlichen Anpassungsfaktor ansteigen. Gibt es 2025 wieder eine Schutzklausel für Neupensionisten? Ja, die Schutzklausel wird in Österreich um ein Jahr auf 2025 verlängert. Da auch die Pensions-Aliquotierung um ein weiteres Jahr ausgesetzt wird, haben Pensionsneulinge keinerlei Nachteile am Konto zu befürchten. Wer muss ab Jänner 2025 in Österreich länger arbeiten? Das Pensionsalter für Frauen liegt aktuell bei 61 Jahren, wird mit Jänner 2025 aber auf 61,5 Jahre ansteigen. Das betrifft dabei vor allem jene Österreicherinnen, die zwischen 1. Jänner und 30. Juni 1965 geboren wurden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 08:02 Uhr aktualisiert