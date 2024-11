Spar in Metnitz wird neu eröffnet: Bevölkerung hat wieder Nahversorger

Am 11. Dezember eröffnet der Spar-Supermarkt in Metnitz im Bezirk St. Veit an der Glan neu.

Im September 2022 ereignete sich ein schrecklicher Vorfall in Metnitz im Bezirk St. Veit an der Glan. Es kam zu einem Großbrand bei einem Supermarkt, mehrere Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz. Bei dem Brand wurden auch zwei Personen verletzt. Vom Spar-Supermarkt blieben nur die Grundmauern übrig. Diese Situation stellte in weiterer Folge die Bewohner von Metnitz vor eine große Herausforderung, ein wichtiger Nahversorger wurde ihnen genommen. Bereits im Jahr 2023 waren Gespräche zwischen der Gemeinde, Architekten und Spar im Gange, um einen neuen Spar zu bauen, auch ein neuer Betreiber müsse gefunden werden.

Neueröffnung am 11. Dezember

Nach Monaten der Planung und der baulichen Umsetzung eröffnet Manuela Kogler als selbständige Kauffrau den Spar-Supermarkt in Metnitz am 11. Dezember 2024 neu. Der Supermarkt umfasst eine Verkaufsfläche von etwa 340 Quadratmeter und 21 Parkplätze. „Mir war es sehr wichtig, wieder einen Nahversorger in Metnitz zu haben, damit die Bevölkerung nicht in nächstgrößere Städte ausweichen muss“, betont Kogler gegenüber 5 Minuten. Der Supermarkt wurde in modernstem Stil gebaut und ist mit neuester Technologie ausgestattet.

Viel Regionalität

Besonders im Vordergrund stehen die Frische-Bereiche, wie die Obst- und Gemüseabteilung und die Feinkostabteilung. Es soll auch viel Regionalität angeboten werden. „Für mich ist ein großer Wünsch in Erfüllung gegangen, weil ich mit Leib und Seele Verkäuferin bin. Ich bin nicht nur Verkäuferin, Arbeitgeberin, Kistenschlichterin, sondern auch Smalltalkerin und habe für jeden Kunden ein offenes Ohr“, erzählt Kogler weiter.

Endlich wieder ein Nahversorger in Metnitz

Auch die Bevölkerung sei froh, wieder einen großen Nahversorger in Metnitz zu haben und kann es kaum bis zur Eröffnung am 11. Dezember erwarten. „Ich hoffe, dass die Menschen meinen Supermarkt auch aktiv unterstützen und bei mir einkaufen werden“, sagt Kogler abschließend gegenüber 5 Minuten.

