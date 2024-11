Auto fliegt 25 Meter durch die Luft: Alkolenker flüchtete nach Unfall

Ein betrunkenes Fahrmanöver in Oberösterreich endet mit Flucht und Anzeige – der 38-jährige Fahrer hatte zudem keinen Führerschein.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 08:27 / ©APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK

Am Mittwoch, dem 20. November 2024, kam es im Bezirk Vöcklabruck gegen 20.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Afghane fuhr mit seinem Auto auf der Wolfsegger Landesstraße in Richtung Ungenach, als er in der Ortschaft Wegleithen von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen eine Leitschiene und flog rund 25 Meter durch die Luft, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf den Rädern zum Stehen.

Flucht vom Unfallort: Polizei stellt den Fahrer

Unmittelbar nach dem schweren Unfall verließ der Fahrer das Fahrzeug und floh zu Fuß in Richtung Ottnang. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, informierten die Polizei, die mit der Fahndung begann. Nur etwa einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt konnten die Beamten den 38-Jährigen stellen. Der Mann gab an, beim Unfall unverletzt geblieben zu sein, jedoch ergab ein Alkotest einen Wert von 1,42 Promille.

Keine Fahrerlaubnis

Die Polizei stellte zudem fest, dass dem 38-Jährigen der Führerschein bereits zuvor entzogen wurde. Der Mann wird nun nicht nur für den Unfall, sondern auch für seine Flucht und das Fahren ohne Führerschein zur Verantwortung gezogen.