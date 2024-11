Unfall in Graz-Umgebung: Feuerwehrleute befreien eingeklemmte Person

Zwei Freiwillige Feuerwehren wurden am Mittwoch zu einem Unfall in Graz-Umgebung alarmiert.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 08:39 / ©FF Gössendorf

Um kurz nach 17 Uhr ertönte am Mittwoch der Alarm und die Feuerwehrleute rückten zu einem Verkehrsunfall aus, in welchen zwei Fahrzeuge involviert waren. Eine Person war beim Eintreffen der Einsatzkräfte „noch in einem PKW durch einen davor stehenden Baum eingeschlossen“, wie die FF Gössendorf berichtet. Der Insasse wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

©FF Gössendorf Die Freiwilligen Feuerwehren Gössendorf und Hausmannstätten… ©FF Gössendorf …wurden zum Einsatz alarmiert.

Verletzte Person ans Rote Kreuz übergeben

Der Wagen mit der eingeschlossener Person wurde „mittels Muskelkraft“ auf eine andere Position geschoben, dadurch konnte die Person das Auto verlassen und dem Roten Kreuz übergeben werden, informiert die Feuerwehr. Beide Autos wurden in weiterer Folge sicher abgestellt und die Schlüssel der Polizei übergeben. Zusätzlich wurde die Straße von den Feuerwehrleuten gereinigt.