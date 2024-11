Streiks am Black Friday drohen: Handel kündigt Maßnahmen an

Am heutigen Donnertag, den 21. November 2024 startet die vierte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für den Handel. Bereits im Vorfeld wurde von der Gewerkschaft angekündigt, dass – sollte es wieder zu keiner Einigung kommen – „Störaktionen“ drohen.

GPA hält sich zu konkreten Plänen bedeckt

Angekündigt wurden diese Maßnahmen nach einer Betriebsrätekonferenz. Betreffen sollen diese das letzte Novemberwochenende, die Störaktionen würden damit ausgerechnet mit dem Black Friday zusammenfallen, einem der umsatzstärksten Tage im Handel. Wie diese angekündigten Maßnahmen im Konkreten aussehen werden und wie lange sie andauern sollen, wurde nicht mitgeteilt. „Lassen Sie sich überraschen“, hieß es dazu nur von Martin Müllauer, Vorsitzender des GPA-Wirtschaftsbereichs Handel.

Verhandlungen verliefen für 430.3000 Österreicher ergebnislos

Die dritte Verhandlungsrunde am 14. November 2024 brachte für die rund 430.000 Angestellten und Lehrlinge im Handel kein Ergebnis. Die Arbeitgeber unterbreiteten ein Angebot zur Gehaltserhöhung von 3,1 Prozent im Rahmen eines Zweijahresabschlusses. Für das Jahr 2026 ist zudem eine weitere Gehaltserhöhung von 0,5 Prozent vorgesehen, die an die rollierende Inflationsrate gekoppelt ist – jedoch nur, wenn diese unter 2 Prozent liegt.

Gewerkschaft: „Angebot ist Provokation“

„Dieses Angebot ist nach wie vor viel zu niedrig und würde bedeuten, die alle Risiken der aktuellen Krise auf die Beschäftigten abgewälzt werden“, so die Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, Veronika Arnost. Sie erklärte, dass die Prognosen für die Inflationsrate im kommenden Jahr deutlich über 2 Prozent liegen, was das Angebot zu einer Provokation mache. Sie betonte, dass es nicht der Wunsch der Gewerkschaft gewesen sei, zu Kampfmaßnahmen im Weihnachtsgeschäft zu greifen, aber leider habe die Arbeitgeberseite ihre Vorschläge für einen sinnvollen Kompromiss nicht berücksichtigt. Die Gewerkschaft kündigte nach ergebnisloser dritter Verhandlungsrunde an, dass am Mittwoch, den 20. November, die Betriebsräte zu Konferenzen zusammengerufen werden, um die weiteren Maßnahmen zu beschließen.