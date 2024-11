Balkonsturz: : 78-jähriger dementer Mann stürzt vier Meter in die Tiefe

Am Donnerstag, dem 21. November 2024, kam es in Gmunden zu einem dramatischen Unfall. Ein 78-jähriger dementer Mann stürzte in den frühen Morgenstunden aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Balkon. Die Pflegerin bemerkte um 4.30 Uhr, dass der Mann nicht mehr in seinem Bett war und begab sich auf die Suche.

Pflegerin entdeckt den Verletzten

Die 60-jährige Pflegerin des demenzkranken Mannes fand ihn schließlich auf der darunterliegenden Terrasse des Wohnhauses. Er lag etwa viereinhalb Meter unter dem Balkon. Sofort alarmierte sie die Rettungskräfte und versorgte den Mann vor Ort.

Rettungskräfte im Einsatz

Weil der Zugang zur Terrasse blockiert war, stiegen die Einsatzkräfte mit einer Stehleiter zu dem verletzten Mann hinab. Die Rettungskräfte leisteten erste Hilfe, bevor der 78-Jährige ins Salzkammergut Klinikum Gmunden transportiert wurde. Er erlitt schwere Verletzungen und wird intensiv medizinisch betreut. Die genauen Umstände des Sturzes sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.